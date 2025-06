App Caixa Tem tem instabilidade no 1º dia de pagamento do Bolsa Família

Hoje é o primeiro dia de pagamento do Bolsa Família. Nesta data são pagos os beneficiários com o NIS (Número de Identificação dos Beneficiários) de final 1 - os pagamentos seguem até o dia 30 de junho. O programa de transferência de renda do Governo Federal contempla 20,49 milhões de famílias no mês. O valor médio de repasse no país é de R$ 666, segundo dados do governo federal.

O UOL Economia procurou a Caixa Econômica Federal, mas não obteve retorno. A reportagem será atualizada assim que vier o retorno.