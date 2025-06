Auxílio Gás volta a ser liberado hoje; veja o calendário de pagamentos

O Auxílio Gás voltará a ser repassado pelo governo federal durante o mês de junho. Os pagamentos ocorrem a cada dois meses, sempre nos meses pares, e, desta vez, os valores serão transferidos entre os dias 16 e 30.

Datas do repasse do Auxílio Gás em junho

Final do NIS 1 - 16/06/2025

Final do NIS 2 - 17/06/2025

Final do NIS 3 - 18/06/2025

Final do NIS 4 - 19/06/2025

Final do NIS 5 - 20/06/2025

Final do NIS 6 - 23/06/2025

Final do NIS 7 - 24/06/2025

Final do NIS 8 - 25/06/2025

Final do NIS 9 - 26/06/2025

Final do NIS 0 - 30/06/2025

Como funciona o Auxílio Gás?

O programa é voltado a cerca de 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único, com a intenção de ajudar no custeio do botijão de gás e reduzir o impacto no orçamento das famílias em situação de vulnerabilidade.