Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação

Já o modelo tradicional do FGTS, chamado de saque-rescisão, garante ao trabalhador demitido sem justa causa a retirada completa do saldo do fundo, incluindo o valor da multa, quando for aplicável.

Os recursos do saque-aniversário ficam disponíveis no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e podem ser retirados dentro de um prazo de dois meses (60 dias).

Para aderir a essa modalidade, o interessado deve acessar o site ou o aplicativo do FGTS, realizar a opção pelo saque-aniversário e informar uma conta bancária para receber o valor. Se o pedido for feito no mês do aniversário, a quantia será creditada em até cinco dias úteis, conforme a Caixa Econômica Federal.

Também é possível retornar para o modelo de saque-rescisão por meio do aplicativo do FGTS, desde que não exista um contrato ativo de antecipação do saque-aniversário. A mudança passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

O valor a ser sacado anualmente no saque-aniversário é definido conforme um percentual que varia entre 5% e 50% sobre o total acumulado nas contas do FGTS. Além disso, há um acréscimo fixo dependendo da faixa do saldo.

Percentuais e adicionais conforme o valor do FGTS:

Até R$ 500: 50%, sem extra