Dólar recua com apreensão por conflitos no Oriente Médio e IOF

Bolsa de Valores dispara mais de 1,5%. Às 11h29, o Ibovespa avançava 1,54%, aos 139.319,03 pontos. O movimento reverte a tendência negativa que afastou o principal índice do mercado acionário brasileiro dos 140 mil pontos. O volume financeiro do pregão supera os R$ 4 bilhões;

Conflitos no Oriente Médio

Ataques entre Israel e Irã seguem no radar. A ofensiva entre os países entra na lista de preocupações do mercado financeiro desde o fim da semana passada. Os bombardeios tendem a beneficiar ativos de maior segurança, como o dólar e o ouro, e afastar os olhares dos mercados emergentes, a exemplo do Brasil.

Preço do barril de petróleo apresenta queda. Após saltar 9% nos últimos dois dias, de US$ 69,36 para US$ 75,61, o preço do barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, recua no início desta semana. A queda, no entanto, não reverte os ganhos das últimas sessões e mantém cotação acima de US$ 70 por barril.

Eventual bloqueio ao Estreito de Ormuz traz preocupação. Um dos principais temores em meio aos bombardeios envolve a possibilidade de o Irã interromper ou limitar a passagem utilizada para o trânsito de petróleo. "Acredito que eles [Irã] provavelmente não vão fazer isso [bloquear o Estreito de Ormuz], porque traria os Estados Unidos para o conflito", avalia Alison Correia, analista da Dom Investimentos.

MP do IOF

Câmara deve votar urgência de projeto de compensação à alta do IOF. O presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) pautou para hoje a votação de um requerimento de urgência para projeto de decreto legislativo que derrubaria os efeitos do decreto do governo que estabeleceu aumento do Imposto sobre Operações Financeiras.