Mercado prevê fim do ciclo de alta da taxa básica de juros nesta semana

Os diretores do BC (Banco Central) definem na próxima quarta-feira o novo patamar dos juros básicos da economia nacional. Para os analistas do mercado financeiro consultados semanalmente, a reunião determinará o fim do ciclo de altas que levou a taxa Selic ao maior patamar em quase 20 anos.

Como devem ficar os juros

Mercado financeiro projeta o fim do ciclo de alta dos juros. As perspectivas apontam, pela sexta semana consecutiva, encerrará 2025 em 14,75% ao ano. Pela quinta vez, a expectativa é de que não terá nenhuma modificação na taxa Selic nas reuniões de julho, setembro, novembro e dezembro.

Expectativa divide os analistas do mercado financeiro. Ainda que a mediana das projeções aponte para a manutenção da taxa Selic no patamar atual, parte dos analistas avalia que o ciclo de alta dos juros ainda não chegou ao fim. A percepção do grupo considera que a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem aquecidos e inibem o controle da inflação.