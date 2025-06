Datas de pagamento do INSS: veja calendário de liberação dos benefícios

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios, dos quais aproximadamente 28,2 milhões são para segurados com remuneração até um salário mínimo, e 12,3 milhões para valores superiores.

Para verificar a data exata do pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo número do cartão do benefício, desconsiderando o dígito que vem após o traço.

Também é possível consultar informações atualizadas por meio do site ou do aplicativo Meu INSS, acessando com CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.

Em caso de dúvidas, o segurado pode ligar para o número 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas e suporte humano durante o horário comercial.

Pelo aplicativo ou site, o beneficiário tem acesso ao extrato de pagamentos, pode conferir dados cadastrais e obter outras informações importantes através da ferramenta de busca.

Cronograma de pagamentos - quem recebe até um salário mínimo: