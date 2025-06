Live shops: como as vendas ao vivo estão movimentando o e-commerce

"Quando você indica um produto para uma amiga, por exemplo, tem muito mais valor do que eu mesmo vendendo o meu próprio produto, muito mais do que uma propaganda, porque estamos falando de pessoas reais que passam por situações reais", diz Alexandre Rodrigues, consultor em neurociência aplicada ao negócio e professor do curso Psicologia do Consumo - Como o Cérebro Compra" da ESPM.



As live shops oferecem ainda um nível de personalização difícil de alcançar em outros formatos. "O e-commerce tem um público muito amplo --a Amazon, por exemplo, atende a todos os tipos de consumidor, enquanto a live shop é muito mais direcionada", diz Rodrigues.



Evelyn concorda: "É uma comunidade fiel e leal, que vai acompanhar a marca onde quer que ela esteja --nas redes sociais, nos marketplaces ou até em eventos presenciais."

Por todos esses motivos, o modelo tem sido um caminho natural tanto para as marcas brasileiras quanto para os consumidores: de acordo com a pesquisa "Social Commerce 3.0 - Tendências de consumo nas redes sociais", feita pela Opinion Box em parceria com a All iN, 28% dos consumidores brasileiros já compraram durante transmissões ao vivo —entre eles, 45% afirmam adquirir produtos enquanto assistem às lives.

No ano passado, por exemplo, Evelyn realizou uma live em parceria com uma empresa de calçados nacional, que durou cerca de duas horas. Após a transmissão, a marca vendeu 2 mil pares de sapatos em um único fim de semana.

"As empresas que não adotarem as transmissões ao vivo vão perder espaço no mercado; as live shops são o presente do e-commerce", diz Evelyn.

Atenção ao que (e a quem) você assiste

Apesar do sucesso das live shops, é preciso cuidado com o conteúdo apresentado e, principalmente, com quem está por trás da transmissão, de acordo com o consultor Alexandre Rodrigues "Existem pessoas que representam produtos antiéticos, prejudiciais à saúde e que não agregam valor. Nem todos os produtos divulgados são seguros —e nem toda história contada ao vivo é real."