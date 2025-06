Brasil ganha prêmio em Cannes com propaganda no estilo 'Qual é a música?'

Outras duas campanhas criadas pela agência Africa, ainda ficaram com dois leões de Prata em Audio: 'Pescadores de Histórias', criada para Corona, e 'From Hurt to Hit', feita para Brahma.

Já em Outdoor, a ação 'Sun Reserve', criada pela Grey para a marca Corona, ficou com um Leão de Prata. Na iniciativa, a empresa arrendou um terreno de frente para a Praia de Piedade, em Pernambuco, com o objetivo de limitar a altura dos edifícios no espaço, a fim de impedir a potencial obstrução da luz solar na areia. Veja:

Mais de 2 mil campanhas inscritas

O Cannes Lions, considerado o principal evento do setor publicitário no mundo, é dividido em três áreas. Uma premiação das melhores campanhas de marketing do ano, uma série de painéis e debates e uma extensa área de networking e relacionamento

Os cases inscritos por agências e anunciantes do mundo são julgados em 30 áreas. No ano passado, o Brasil foi o 2º país mais premiado no evento, com 92 leões. Em primeiro lugar ficaram as agências norte-americanas, que conquistaram 234 troféus.