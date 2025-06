Pix Automático passa a valer; veja como funciona a nova modalidade

Os brasileiros podem utilizar a partir de hoje o Pix Automático. A modalidade, desenvolvida pelo Banco Central, surge como uma alternativa ao débito-automático, promete facilitar a vida de quem usa, permitindo que pagamentos recorrentes sejam feitos de forma programada e sem a necessidade de autorização manual a cada transação.

O que aconteceu

O Pix Automático passa a operar oficialmente como uma nova etapa do sistema de pagamentos instantâneos. Desenvolvido pelo Banco Central, o recurso viabiliza débitos recorrentes — como mensalidades, assinaturas e contas — sem necessidade de boletos ou cartões. A proposta é oferecer aos usuários uma alternativa mais simples, transparente e controlável para pagamentos periódicos.

A proposta do Banco Central com o Pix Automático é eliminar a complexidade dos pagamentos recorrentes. Com uma única autorização via aplicativo bancário, o consumidor pode agendar pagamentos automáticos debitados diretamente da conta-corrente, sem precisar inserir número de cartão, CVV ou data de vencimento.