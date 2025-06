Restituição do IR: veja o calendário do 2º lote de pagamentos

O pagamento das restituições do Imposto de Renda 2025 foi iniciada no dia 30 de maio. O segundo lote está agendado para o dia 30 de junho e será pago aos próximos contribuintes com direito.

Agenda de pagamento das restituições do IR

30 de maio - 1º lote (já pago)

30 de junho - 2º lote

31 de julho - 3º lote

29 de agosto - 4º lote

30 de setembro - 5º lote

Critérios para pagamento prioritário

O sistema de pagamento respeita critérios de prioridade.