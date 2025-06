Ação publicitária com Neymar 'gamer' ganha prêmio máximo em Cannes

Um dos destaques foi o Ouro dado à ação 'Dungeons&Dragons: The Lost Episode', criada pela agência Ogilvy para a Hasbro. A peça publicitária traz nada menos do que o episódio final da série Caverna do Dragão, sucesso no Brasil nos anos 1980:

Premiação vai até sexta-feira

O Cannes Lions, considerado o principal evento do setor publicitário no mundo, é dividido em três áreas. O destaque é a premiação das melhores campanhas de marketing do ano, mas também há uma série de painéis e debates e uma extensa área de networking e relacionamento.

Com os prêmios de hoje, o Brasil já tem 38 Leões no festival: 3 GPs, 6 Ouros, 11 Pratas e 18 Bronzes. Ontem, o Brasil faturou um Grand Prix com a ação 'One Second Ads', criada pela agência Africa para a Budweiser, que levou o prêmio máximo em Audio & Radio.

No ano passado, o Brasil foi o 2º país mais premiado no evento, com 92 leões. Em primeiro lugar ficaram as agências norte-americanas, que conquistaram 234 troféus.