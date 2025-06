Amanda Klein: IOF é 'bomba atômica' na base do governo

A 'bomba atômica' da crise do IOF ainda não caiu sobre Brasília, mas já deu prenúncio de que está a caminho com a aprovação do requerimento de urgência do projeto que derruba o novo decreto Imposto, mantendo a base do governo sob pressão, disse Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

