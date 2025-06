Brasil tem duas companhias aéreas em ranking das 100 melhores do mundo

A LATAM segue com o posto de melhor companhia aérea da América do Sul. A empresa chileno-brasileira ganhou duas posições em relação à pesquisa do ano passado e agora aparece em 43.

A Azul é a outra companhia brasileira que marca presença no top 100, no 71º lugar. A empresa, porém, caiu 19 posições em relação a 2024, quando ocupava a 52ª colocação do ranking.

As 10 melhores companhias aéreas do mundo

1. Qatar Airways

2. Singapore Airlines

3. Cathay Pacific Airways

4. Emirates

5. ANA All Nippon Airways

6. Turkish Airlines

7. Koren Air

8. Air France

9. Japan Airlines

10. Hainan Airlines

43. LATAM

71. Azul