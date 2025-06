Sob críticas de indígenas e MPF, governo faz novo leilão na Foz do Amazonas

ANP (Agência Nacional de Petróleo) faz hoje as ofertas para exploração de petróleo em 47 novos pontos na foz do rio Amazonas, na costa do Amapá, apesar de protestos de indígenas da região e recomendação do MPF (Ministério Público Federal) para suspender o processo.

O que aconteceu

Governo concede direito de explorar e produzir petróleo e gás natural em 172 novos blocos: 47 na bacia da Foz do Amazonas. A região, na costa do Amapá, é altamente sensível, com mangues, restingas e os recém-descobertos corais da Amazônia —bioma, encontrado em 2016, que ocupa uma área maior que a do estado do Rio e é habitat de espécies marinhas, muitas ainda desconhecidas.

Será o segundo leilão deste tipo no governo do presidente Lula (PT). O primeiro, que aconteceu em dezembro de 2023, ofereceu os direitos de perfuração em 602 novas áreas, incluindo 21 na bacia do rio Amazonas. Organizações de defesa do meio ambiente apelidaram o certame de "leilão do fim do mundo".