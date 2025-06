Começa hoje reunião que pode encerrar ciclo de alta da taxa básica de juros

Mercado prevê fim do ciclo de altas da Selic. A mediana das expectativas dos analistas entende que a taxa básica de juros seguirá estável em 14,75% ao ano, até o final deste ano. O nível atual é o mais alto desde agosto de 2006 e foi alcançado após seis altas consecutivas.

Expectativa pelo veredito divide os analistas. Ainda que aposta majoritária seja pela manutenção da taxa Selic no patamar atual, parte dos analistas avalia que o ciclo de alta dos juros ainda não chegou ao fim. A percepção do grupo considera que a atividade econômica e o mercado de trabalho permanecem aquecidos e inibem o controle da inflação.

Copom deixou o fim do ciclo de altas em aberto. Na ata da última reunião, quando a taxa Selic subiu 0,5 ponto percentual, os diretores da autoridade monetária defenderam o compromisso de devolver a inflação para o centro da meta. O documento afirma que os próximos passos permanecem incertos, devido a um "cenário de elevada incerteza".

Com relação à próxima reunião, o Comitê avaliou que o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados, demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação.

Ata da 270ª reunião do Copom

Ata e comunicado do Copom devem trazer tom duro. Everton Gonçalves, diretor de economia, regulação e produtos da ABBC (Associação Brasileira de Bancos), defende que o Copom explique com maior clareza o impacto previsto com as guerras e as disputas comerciais sobre a economia nacional. "Isso ajudaria a tornar sua comunicação mais transparente e alinhada às expectativas do mercado", avalia ele.