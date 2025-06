CPMI do INSS parece moeda de troca para o Congresso, avalia economista

O economista destacou que ministro Fernando Haddad tem feito um esforço político para o avanço da regra fiscal apesar de algumas medidas "atabalhoadas" no ministério da Fazenda.

Historicamente é difícil você falar de ajuste fiscal e promover ajuste fiscal, sobretudo em caráter estrutural e numa segunda metade de governo, isso posto me parece que o ministro Haddad tem feito um esforço político relevante para o avanço da regra fiscal, cumprimento da regra fiscal, é claro que podem ser feitas uma séria de críticas, a atuação, as medidas muitas vezes atabalhoadas da própria equipe, mas essencialmente existe um compromisso político.

Havia uma certa luz no fim do túnel, por assim dizer, há poucos dias, quando o Congresso, naquela famosa reunião que foi realizada domingo, pretensamente endereçaria, trouxe à tona o interesse para a surpresa de muitos, de atacar as causas estruturais do programa fiscal, inclusive com medidas que visavam diminuir os gastos tributários, mas isso durou muito pouco, isso rapidamente foi se transformando nesse cabo de guerra.

Aqui não se trata nem de dizer quem vai vencer o cabo de guerra, quem vai perder certamente é o país, e a saída para isso me parece um entendimento político em relação às emendas, o que é a paradoxal, porquê, na verdade, as decisões tomadas e o que o ministro Flávio Dino tem decidido lá no Supremo me parece simplesmente na linha de solicitar mais transparência e rastreabilidade nas medidas, quer dizer, não há nada contra as medidas, mas, na verdade, se trata de dar um caráter mais forte de governança e transparência e rastreabilidade para as medidas.

Lauro Gonzalez, economista

