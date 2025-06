Dólar cai com olhares para conflito no Oriente Médio e derrubada do IOF

Conflito no Oriente Médio

Escalada dos ataques entre Israel e Irã amplia as tensões. Teerã iniciou na tarde de ontem uma nova onda de bombardeios contra as terras israelenses. As cidades de Tel Aviv e Haifa são os principais alvos da ofensiva. Israel, por sua vez, diz ter matado o principal comandante militar iraniano.

Preço do barril de petróleo volta a subir. Após recuar 1,35% e devolver parte da alta registrada ao final da semana passada, o barril de 159 litros do Brent, referência internacional para o combustível, avança mais de 2%. A variação acompanha a elevação do temor pela expansão dos ataques após o presidente dos EUA, Donald Trump, pedir para a população evacuar Teerã.

Ataques pautam discussões em cúpula do G7, no Canadá. O encontro entre as principais economias do mundo resultou em uma declaração formal. No documento, o grupo classifica o Irã como fonte de "instabilidade e terror" e ressalta o "compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio".

Lula discursará na cúpula ainda hoje. Ao desembarcar no Canadá, o presidente afirmou que as ofensivas entre Irã e Israel devem fazer parte de suas manifestações. "Qualquer conflito me preocupa", disse. Para Lula, o dinheiro gasto com o conflito poderia ser utilizado para combater a miséria no mundo.

Ajuste fiscal em risco

Câmara vai acelerar derrubada de novo decreto do IOF. Os deputados aprovaram ontem o requerimento de urgência do projeto para suspender as mudanças no Imposto sobre Operações Financeiras. A medida faz parte do ajuste fiscal apresentado pelo governo.