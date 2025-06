É hoje: lives do Dia de Ofertas UOL apresentam descontos imperdíveis

O Dia de Ofertas UOL, evento online do Guia de Compras UOL que acontece hoje em diversas plataformas, contará com duas live shops exclusiva apresentando os descontos exclusivos.

A primeira transmissão começará começa às 13h e conta com a apresentação da live shopper Evelyn Marques. À noite, às 21h, é a vez da equipe do Guia de Compras UOL entrar ao vivo com uma nova rodada de ofertas.

Ambas serão transmitidas no Canal UOL na TV e no YouTube do UOL. Clique aqui para ativar a notificação e não perder nenhum desconto.