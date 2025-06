Saque-aniversário 2025: veja calendário de antecipação do FGTS

Na forma tradicional, chamada de saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode resgatar todo o saldo do fundo, além da multa rescisória, quando ela for aplicável.

Quem opta pelo saque-aniversário tem o valor liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com um prazo de dois meses para realizar a movimentação.

A adesão ao saque-aniversário é voluntária e pode ser feita no app ou no site oficial do FGTS. Para receber os valores, é necessário informar uma conta bancária. Caso a solicitação ocorra no mês do aniversário, a liberação acontece em até cinco dias úteis, segundo a Caixa.

É possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo próprio aplicativo, desde que não haja contrato ativo de antecipação. A mudança só entra em vigor no primeiro dia do 25º mês após o pedido de alteração, conforme orientação da Caixa.

O valor a ser retirado no saque-aniversário depende de uma taxa percentual que varia de 5% a 50% sobre o total disponível nas contas do FGTS. Além disso, há um valor fixo adicional que é definido de acordo com a faixa de saldo.

Percentuais e extras conforme o saldo no FGTS:

Até R$ 500: 50%, sem adicional