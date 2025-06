Governo libera a partir de hoje R$ 6 bi do FGTS do saque-aniversário

Os recursos ficam liberados até o dia 27 de junho de 2025, data de encerramento da MP. Após, os recursos não sacados retornarão para as respectivas contas vinculadas do FGTS.

Ministério do Trabalho e Emprego, em nota

Esse saque autorizado pela Medida Provisória é extraordinário. Só terá direito a ele quem aderiu ao saque-aniversário e foi demitido até a publicação da MP, em 28 de fevereiro.

A regra não muda para os trabalhadores que permanecerem na modalidade e forem demitidos após a MP. O que sobrar no Fundo após a demissão ficará retido. Para que todos tivessem direito ao saque, o Congresso precisaria aprovar uma nova lei em substituição à que criou o saque-aniversário.

O que é saque-aniversário?

Criado pelo governo Jair Bolsonaro, o saque-aniversário passou a valer em 2020. Com a mudança, o trabalhador com carteira assinada foi autorizado a optar por sacar uma parte do dinheiro do Fundo uma vez por ano no mês de seu aniversário, com prazo de 60 dias para o saque.

Em compensação, esse funcionário ficou proibido de sacar o que restou no FGTS na hora da demissão. Embora ainda receba a multa de 40% sobre os depósitos do Fundo, o que sobrou na conta só poderá ser retirado na aposentadoria, na compra da casa própria, ou em outros casos previstos em lei. O saque integral só ficou assegurado aos trabalhadores que não aderiram ao saque-aniversário.