ANP leiloa 19 pontos para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas

Para a área da foz do Amazonas, houve interessados em três setores. Porém, em um deles não foram apresentadas propostas.

É o segundo leilão deste tipo no governo do presidente Lula (PT). O primeiro, que aconteceu em dezembro de 2023, ofereceu os direitos de perfuração em 602 novas áreas, incluindo 21 na bacia do rio Amazonas. Organizações de defesa do meio ambiente apelidaram o certame de "leilão do fim do mundo".

Parte desses blocos já foi oferecida outras vezes em leilões passados, mas não recebeu ofertas. Isso porque, desde 2013, 14 blocos foram arrematados na bacia da Foz do Amazonas —mas, até o momento, nenhum deles recebeu licença para operar.

Empresas têm que comprovar segurança da operação. A Petrobras tenta desde 2020 conseguir a autorização para perfurar nessa mesma bacia o bloco FZA-M-59 — no mês passado, o plano da petroleira avançou, com a autorização do Ibama para fazer simulações de como seria o resgate da fauna em um eventual vazamento. Ainda há outras etapas, porém, até a permissão para perfurar o local.

MPF e indígenas contestam

O MPF entrou com ação para suspender o novo leilão, mas o evento foi mantido. Na última quinta (12), o Ministério Público Federal pediu que as áreas só sejam concedidas depois de estudos de impacto sobre o clima e sobre as comunidades indígenas que moram nas proximidades.