Banco Central aumenta os juros pela sétima vez, e Selic vai a 15% ao ano

Copom atribuiu parte da alta à "conjuntura" nos Estados Unidos. "O ambiente externo mantém-se adverso e particularmente incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, principalmente acerca de suas políticas comercial e fiscal e de seus respectivos efeitos", diz o BC em nota, que também mencionou "a volatilidade de diferentes classes de ativos". "Tal cenário segue exigindo cautela por parte de países emergentes em ambiente de acirramento da tensão geopolítica."

No Brasil, o Comitê menciona a economia aquecida e a inflação fora da meta. "O conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado algum dinamismo, mas observa-se certa moderação no crescimento. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação."

As expectativas de inflação para 2025 e 2026 apuradas pela pesquisa Focus permanecem em valores acima da meta, situando-se em 5,2% e 4,5%, respectivamente.

Copom, em nota

Copom diz que a medida pode resultar em interrupção na alta dos juros em breve. "Em se confirmando o cenário esperado, o Comitê antecipa uma interrupção no ciclo de alta de juros para examinar os impactos acumulados do ajuste", diz. "O Comitê seguirá vigilante (...) e não hesitará em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado."

Decisão foi unânime. Além de Gabriel Galípolo, presidente do BC, votaram os diretores: Nilton David (política monetária), Ailton de Aquino Santos (fiscalização), Izabela Correa (relacionamento institucional, cidadania e supervisão de conduta), Diogo Abry Guillen (política econômica), Gilneu Vivan (regulação); Paulo Picchetti (assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos), Renato Dias de Brito Gomes (organização do sistema financeiro) e Rodrigo Alves Teixeira (administração).

Aumento da Selic ocorre no mesmo dia que o Fed manteve os juros nos EUA. O Federal Reserve (o banco central norte-americano) decidiu não mexer nos juros entre 4,25% e 4,5%, embora Trump desejasse a redução da taxa.