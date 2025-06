Bolsa Família de junho já começou a ser pago; veja calendário completo

Os pagamentos do Bolsa Família relativos ao mês de junho de 2025 já começaram.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os créditos começaram a ser liberados nesta segunda-feira, 16 de junho, conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário.

Os valores são disponibilizados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de maneira gradual. Em dezembro, no entanto, o cronograma é antecipado para garantir o encerramento dos repasses antes do Natal.