Brasil deve se declarar livre da gripe aviária; expectativa é de reabertura

Próximo passo é a retirada das restrições à compra da carne de frango brasileira por outros países. Ao todo, 47 países mantinham até ontem a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 17 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).

Expectativa é de reabertura de mercados. Em maio, as restrições impactaram nas exportações brasileiras da carne de aves e miudezas, o que refletiu na balança comercial, segundo dados da SECEX (Secretaria de Comércio Exterior). Houve uma queda de 12,93%: de US$ 751,89 milhões, registrado em maio de 2024, baixou para US$ 654,66 milhões em maio deste ano. O dado informado pelo governo não específica quanto deste montante é carne de frango.

Mas como o Brasil pode ser livre da gripe aviária com focos em andamento? Hoje, o país tem quatro focos da doença em andamento e 11 casos suspeitos (veja abaixo). Porém, todos envolvem aves silvestres ou domésticas, o que não altera as restrições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros - isso foi acordado com a OMSA.

11 casos suspeitos estão sendo investigados no Brasil. Três deles são em Minas Gerais (em Sacramento, São Joaquim de Bicas e Novo Cruzeiro) e outros três no Espírito Santo (em Linhares, Serra e Vila Velha). Também há investigações em curso em outros cinco estados: no Pará (em Parauapebas), em Roraima (em Alto Alegre), no Ceará (em Cedro), na Bahia (em Morro do Chapéu) e no Rio Grande do Sul (em São Valentim).

Maior parte dos casos suspeitos é com aves domésticas. Das 11 investigações em andamento, nove são com aves domésticas e duas, com silvestres.