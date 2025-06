Brasil fatura 36 troféus no 3º dia do Festival de Cannes; total chega a 74

As agências de publicidade brasileiras faturaram 36 troféus no 3º dia do Cannes Lions, considerado o festival de criatividade mais importante do mundo: foram 1 Grand Prix, 7 de Ouro, 14 de Prata e 14 de Bronze.

O que aconteceu

A organização do festival anunciou hoje (18) os vencedores em 5 das 30 categorias do evento: Creative B2B, Creative Data, Social & Influencer, Direct, Media e PR.

As agências brasileiras ficaram com 36 troféus, sendo 14 de Bronze, 14 de Prata, 7 de Ouro e 1 Grand Prix, considerada uma das grandes ideias do festival. Com os troféus de hoje, o Brasil já soma 74 leões nesta edição do festival.