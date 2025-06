Caminhamos para um estrangulamento fiscal absoluto, diz diretor da IFI

Convivendo com crise fiscal ainda sem solução, o Brasil caminha para um estrangulamento fiscal absoluto, disse Marcus Pestana, diretor-executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão técnico e apartidário do Senado criado para analisar e acompanhar as contas públicas do país, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O primeiro passo para solucionar uma crise é a consciência, o diagnóstico sobre o problema, e nós caminhamos para um estrangulamento fiscal absoluto. O Brasil tem o orçamento mais engessado em todo mundo, não há precedentes, não há antecedentes, não há exemplo de país algum que tenha um orçamento tão engessado, onde basicamente todas as despesas são obrigatórias.

Marcus Pestana

O diretor da IFI apontou três objetivos para tentar sanar a crise fiscal brasileira e evitar esse estrangulamento orçamentário absoluto, previsto para 2027.