CEO do Camarote Salvador relembra caso de racismo: 'Vítima foi acolhida'

O Camarote Salvador conta com duas fontes de receitas para sua operação de 6 dias para mais de 5.000 pessoas, contou Luciana Villas Boas: os patrocínios e a venda de ingressos para o público.



O megaevento é totalmente proprietário. A Premium é dona da plataforma de venda de ingressos, administra um hotel para seus clientes que comprar a hospedagem para os dias de carnaval e cuida da captação de patrocínios.



Apenas no carnaval 2025, a Premium fechou parceria com 25 marcas patrocinadoras, entre elas, as BETs.



Em cervejaria, temos um contrato de muitos anos, as BETs também vieram. É um dinheiro que não existia antigamente e que é uma receita importante hoje em dia. Luciana Villas Boas



Para manter essa relação de confiança e interesse das empresas patrocinadoras, o Camarote Salvador investe em uma nova linguagem sobre qual é o seu trabalho, mostrando que além de um camarote, sua estrutura é uma plataforma de comunicação. "Não é sobre 5.500 pessoas por dia, é como você potencializa isso para milhões de pessoas", afirma Villas Boas.



Selecionar com cuidado e estratégia quais influenciadores são convidados para o camarote completa esse ambiente que gera interesse e atrai o investimento das marcas em um camarote de imagem sólida.



Quando você tem um evento consolidado em termos de reputação, acredito que as marcas não se arriscam muito, elas preferem ir para um evento seguro do que ficar pulverizando a verba em um monte de lugar. Luciana Villas Boas

