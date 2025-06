Congresso aumenta conta de luz em 3,5%; custo será de R$ 197 bi em 25 anos

O Congresso Nacional vetou termos da Lei das Eólicas Offshore que pode gerar custo de R$ 197 bilhões aos consumidores em 25 anos além de aumentar a conta de luz em 3,5%.

O que aconteceu

Congresso derruba vetos à Lei das Eólicas Offshore. Parlamentares anularam ontem, com ampla maioria, quatro dos sete vetos do presidente Lula (PT) a trechos do Projeto de Lei nº 576 (que se tornou a Lei nº 15.097, de 10 de janeiro de 2025), que incluíam dispositivos estranhos ao tema principal, conhecidos como "jabutis".

Entidade aponta possível inconstitucionalidade e impacto bilionário. A FNCE (Frente Nacional dos Consumidores de Energia) avalia que a medida pode gerar um custo de R$ 197 bilhões aos consumidores nos próximos 25 anos, o que elevaria a conta de luz em 3,5%. A entidade ainda ameaça entrar com recurso no STF (Supremo Tribunal Federal) pois julga que a decisão do Congresso viola a Constituição.