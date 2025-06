Dólar recua com possível entrada dos EUA na guerra e espera por juros

O dólar apresenta queda, com o mercado à espera pelas definições das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Também permanecem no radar os desdobramentos da guerra entre Israel e Irã e a possível entrada dos EUA no conflito. Às 9h35, a moeda norte-americana recuava 0,09% e era negociada por R$ 4,997. O preço do barril de petróleo oscila entre altos e baixos e permanece cotado acima de US$ 75.

O que aconteceu

Dólar comercial está em leve desvalorização. As variações iniciais da moeda norte-americana ante o real aparecem desde os primeiros negócios do dia e afastam a divisa da barreira de R$ 5,50. O movimento acompanha a cotação do dólar em relação a outros pares internacionais.

Ontem, a moeda norte-americana registrou alta de 0,23%. A oscilação não foi suficiente para devolver a queda de 1,03% do dólar na segunda-feira e manteve a cotação abaixo de R$ 5,50. Com isso, a divisa totaliza perda de 3,8% (-R$ 0,22) em relação ao real no mês de junho. Já no acumulado deste ano, a baixa supera os 11% (-R$ 0,68).