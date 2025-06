INSS de junho: pagamentos começam na próxima semana; veja calendário

Já os segurados com renda mensal superior ao piso nacional terão seus pagamentos feitos entre 1º e 7 de julho.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios todos os meses — desses, cerca de 28,2 milhões são voltados a quem ganha até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a quem recebe acima desse valor.

Para saber o dia certo do pagamento, o beneficiário deve consultar o penúltimo número do cartão do benefício, ignorando o dígito depois do traço.

As informações também estão disponíveis online, tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS, com acesso por meio do login Gov.br (CPF e senha).

Quem tiver dúvidas pode ligar para o número 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias, além de atendimento com atendente em dias úteis durante o horário comercial.

A plataforma Meu INSS permite, ainda, acessar o extrato de pagamentos, conferir dados do benefício e buscar outras funcionalidades por meio da barra de pesquisa.