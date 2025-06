Japão suspende compra de carne de frango de mais duas cidades do Brasil

Ao todo, 47 países mantinham até ontem a suspensão total das exportações de carne de aves do Brasil. Outros 17 limitam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul e quatro adotam a restrição somente ao município de Montenegro (RS).

11 casos suspeitos estão sendo investigados no Brasil. Três deles são em Minas Gerais (em Sacramento, São Joaquim de Bicas e Novo Cruzeiro) e outros três no Espírito Santo (em Linhares, Serra e Vila Velha). Também há investigações em curso em outros cinco estados: no Pará (em Parauapebas), em Roraima (em Alto Alegre), no Ceará (em Cedro), na Bahia (em Morro do Chapéu) e no Rio Grande do Sul (em São Valentim).

Maior parte dos casos suspeitos é com aves domésticas. Das 11 investigações em andamento, nove são com aves domésticas e duas, com silvestres.

Embargos a todo território nacional: