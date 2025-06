Curso de puxa-saco: ela ensina como bajular o chefe para se dar bem

Nas redes sociais, o curso diferentão chama atenção e atrai todo tipo de comentários, inclusive de pessoas interessadas. "Quero informações hahaha porque só sendo boa profissional não tá dando", comentou uma seguidora. Outra disse: "Não tô acreditando nesse novo nicho. Visionária". Mas há quem não curta a estratégia: "Se tá aí uma coisa que eu não sei e me sinto mal fazendo kkkkk triste isso", outros, no entanto, duvidam: "É sério ou comédia? Fiquei na dúvida".

A pedido do UOL, Luciana resumiu as sete principais táticas ensinadas no treinamento. Ela listou o que chama de "habilidades de sobrevivência emocional" no ambiente corporativo — técnicas que, segundo ela, podem ser aplicadas sem perder a dignidade (ou o emprego).

As 7 dicas de Luciana para puxar o saco com estratégia: