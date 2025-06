Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário do governo

O governo federal já divulgou o cronograma do saque-aniversário do FGTS referente ao ano de 2025, com retiradas liberadas conforme o mês de nascimento do trabalhador. Quem nasceu em janeiro, por exemplo, já pode acessar o saldo correspondente dentro do período definido.

Confira o cronograma de liberação de valores

Janeiro: 2/01 a 31/03/2025

Fevereiro: 3/02 a 30/04/2025

Março: 3/03 a 30/05/2025

Abril: 1º/04 a 30/06/2025

Maio: 2/05 a 31/07/2025

Junho: 2/06 a 29/08/2025

Julho: 1º/07 a 30/09/2025

Agosto: 1º/08 a 31/10/2025

Setembro: 1º/09 a 28/11/2025

Outubro: 1º/10 a 30/12/2025

Novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026

Dezembro: 1º/12/2025 a 27/02/2026

O que é e como funciona o saque-aniversário do FGTS?

O saque-aniversário é uma alternativa à retirada tradicional do FGTS em caso de demissão. Ele permite o resgate parcial do saldo anualmente, no mês de nascimento do trabalhador. Caso ocorra dispensa sem justa causa, o valor total da conta não pode ser sacado — apenas a multa de rescisão.