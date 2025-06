Fez sua própria fortuna: quem é a mulher mais rica do mundo sem herdar nada

Rafaela Aponte-Diamant, 80, é a mulher que construiu sua própria fortuna (e não a herdou) mais rica do mundo, segundo levantamento da revista Forbes divulgado hoje. Ao todo, ela tem um patrimônio estimado em 38,8 bilhões de dólares, equivalente a R$ 208 bilhões.

Quem é Rafaela Aponte-Diamant

Dona de uma das maiores companhias marítimas do mundo. Ela é dona da MSC, que faz transportes de mercadorias e também cruzeiros de luxo. A empresa é divida com o marido, Gianluigi Aponte —cada um tem 50% da companhia marítima.

Antes, Forbes listava o casal em conjunto. Desde 2023, porém, cada um recebeu o seu lugar na lista após uma revisão de como seriam categorizadas as riquezas compartilhadas. Agora, ela é a mulher self-made mais rica do mundo e a 44ª pessoa mais rica do mundo.