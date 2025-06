Ícone brasileiro: Propaganda com vira-lata caramelo ganha troféu em Cannes

Com isso, o Brasil alcançou 96 leões no festival deste ano, ultrapassando os 92 do ano passado. Até o momento, são 4 Grand Prix (as grandes ideias dentro das categorias), 17 Ouros, 33 Pratas e 42 Bronzes. O recorde é de 115, alcançado em 2013.

Os investimentos das agências brasileiras, apenas em inscrições, ultrapassam os R$ 16 milhões. Quase 27 mil campanhas, sendo mais de 2.700 brasileiras, concorrem aos prêmios no Cannes Lions. Em 2025, o Brasil foi homenageado como 'Creative Country of the Year' do festival.

Amanhã serão anunciados os últimos ganhadores do festival, nas categorias Titanium, Film, Sustainable Development Goals e Glass: The Lion for Change. Em Film, área que deu origem ao evento e considerada a mais nobre do festival, oito campanhas brasileiras estão entre as finalistas.