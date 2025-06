Labubu eleva vendas no AliExpress e ultrapassa a Vale em valor de mercado

No Brasil, a fabricante chinesa não vende oficialmente. A ausência de lojas oficiais da Pop Mart faz com que as vendas sejam feitas por meio de revendedores como Shopee, AliExpress, ebay e StockX.

No site da PopMart o preço varia entre US$ 15,97 e US$ 37,90. Com o dólar a R$ 5,53, um Labubu pode custar de R$ 88,50 a R$ 211, além das taxas de importação.

No AliExpress, a versão de pelúcia de chaveiros em caixas-surpresas, popular no TikTok, é comercializada pelo preço médio de R$ 115. Mas, conforme a empresa ao UOL, a peça está fora de estoque no momento. A alta de buscas no site está associada a outras edições do 'monstrinho' que fazem sucesso e são ainda mais "exclusivas". Uma unidade da coleção Pop Mart com a Coca-Cola, por exemplo, é vendida a R$ 70,99 e, na versão com 10 caixas-surpresa, o valor chega a R$ 708,99.

A disponibilidade do Labubu está concorrida em todo o mundo. A escassez de produtos provocou filas e até brigas em lojas no Reino Unido, onde a Pop Mart anunciou a suspensão temporária das vendas no final de maio. Para driblar o problema, em países como o Japão, a compra é limitada a uma unidade por consumidor.

Pop Mart vale bilhões

O sucesso dos brinquedos da Pop Mart é, inclusive, a aposta da AliExpress para ação neste mês. A empresa quer impulsionar a campanha de promoção, neste mês de junho, com o lançamento de novas versões do Labubu, que já vem impulsionando as buscas e compras por brinquedos na plataforma.