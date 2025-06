OLX usa IA para abrir escritório, evitar golpes e ajudar usuário no anúncio

A inteligência artificial tem sido usada pelo Grupo OLX para combater fraudes, ajudar quem quer vender a compor o anúncio do seu produto e até escolher o novo local do escritório da empresa. É o que diz o francês Olivier Aizac, presidente do Grupo OLX. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Escolha do novo escritório em São Paulo. De acordo com a empresa, a localização foi escolhida a partir de um levantamento realizado pelo DataZAP, solução de inteligência de dados do grupo, que cruzou o CEP de 626 endereços dos trabalhadores que moram na região metropolitana de São Paulo e seus respectivos tempos de deslocamento para os potenciais escritórios avaliados, por meio de coordenadas geográficas (latitude e longitude). O escritório foi inaugurado em 2024.