Auxílio Gás será pago até 30 de junho; veja calendário completo

Cada parcela cobre integralmente o valor médio do botijão de 13 kg de GLP. Esse valor é determinado com base no preço médio nacional apurado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Em abril, o benefício pago foi de R$ 108 por família.

Para receber, é preciso atender aos critérios estabelecidos: ter renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Famílias que já são atendidas por programas como o Bolsa Família também estão aptas a receber o auxílio.

Os repasses são feitos via conta bancária ou conta digital. Caso o beneficiário não possua uma conta, uma poupança social digital é criada automaticamente. O valor depositado pode ser movimentado por até 120 dias a partir da data da liberação.