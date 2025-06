Brasil chega a 96 leões em Cannes; total pode ultrapassar 100 troféus

Brasil, homenageado do ano

O Brasil foi país homenageado do ano: nesta edição, ganhou o recém-criado troféu 'Creative Country of the Year'. Os investimentos nacionais, apenas em inscrições, devem ter chegado próximo aos R$ 20 milhões.

As agências mais premiadas, até agora, são DM9, com 23 leões, Africa, com 19 prêmios, e Gut, que levou 12 troféus até agora. A classificação final das agências depende de uma conta feita pela cor de cada troféu e número de campanhas finalistas, feita apenas somente após o último dia do festival.

Entre as ações publicitárias, destaque para 'One Second Ads', criada pela agência Africa para a cerveja Budweiser, que faturou Grand Prix e Ouro em Audio & Radio. A iniciativa também faturou Pratas em Direct e Social & Creator e Bronzes em Media e Social & Creator.

A campanha brasileira mais premiada, até o momento, foi 'Plastic Blood', criado pela DM9 para Oka Biotech. Foram 8 leões: 3 Ouros (Print, Brand Experience e Design), 3 Pratas (Design, Brand Experience e Industry Craft) e Bronzes (Outdoor e Direct). O projeto usou o microplástico extraído do sangue humano para desenvolver uma linha de produtos figurativos, como copos, canudos, sacolas e garrafas.

Ambev, anunciante mais premiado

Já o anunciante nacional que ficou com mais troféus foi a Ambev, com campanhas para Brahma, Budweiser, Skol e Corona, dividida pelas suas agências Africa, Gut e Grey.