Calendário de pagamentos do PIS 2025: saiba quando irá receber o abono

É necessário ainda ter renda média de até dois salários mínimos por mês no período de referência e estar inscrito no programa PIS/Pasep há pelo menos cinco anos.

As informações do vínculo empregatício devem ter sido informadas corretamente pelo empregador através da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou do eSocial (até 19 de agosto de 2024).

O valor do abono varia conforme o tempo trabalhado em 2023, sendo calculado com base no salário mínimo atual, fixado em R$ 1.518 neste ano.

A consulta ao pagamento pode ser feita por diversos canais: Carteira de Trabalho Digital, portal Gov.br, telefone 158 (Alô Trabalho) ou presencialmente nas Superintendências Regionais do Trabalho.

Quem já possui conta na Caixa recebe o valor diretamente na conta. No caso de correntistas do Banco do Brasil, o crédito pode ser feito via Pix, TED ou saque na agência. Os demais trabalhadores terão acesso ao dinheiro pela Poupança Social Digital, aberta automaticamente.

Segundo estimativas do governo, mais de 25 milhões de pessoas serão atendidas nesta etapa, totalizando cerca de R$ 30 bilhões distribuídos ao longo do calendário.