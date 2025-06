'Casa Branca', avião e mansões: O que comprar com R$ 130 milhões da Mega

A Mega-Sena sorteia amanhã um prêmio estimado em R$ 130 milhões. O UOL listou alguns itens de luxo que poderiam ser comprados com o valor total do prêmio, desde que o vencedor acerte sozinho as seis dezenas.

A 'Casa Branca'

Calma, não é exatamente a Casa Branca onde está sede do governo dos Estados Unidos. É uma réplica da Casa Branca que fica na Califórnia, e que está à venda por R$ 130 milhões. O terreno tem 11.735 m².

Residência neoclássica georgiana tem quatro andares e cerca de 2.230 m² de construção. Ao todo, são 11 quartos e 14 banheiros. Recentemente reformada, a casa vem equipada com os "melhores acabamentos" e "eletrodomésticos de última geração", conforme descrito no anúncio.