INSS de junho: datas de pagamento estão disponíveis para consulta; veja

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios previdenciários, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a quem ganha até o mínimo e 12,3 milhões para os que recebem acima disso.

Para saber a data exata do depósito, o segurado deve conferir o penúltimo número do cartão do benefício, ignorando o dígito que aparece após o traço. As informações também estão disponíveis online, pelo site ou aplicativo Meu INSS, acessíveis com CPF e senha da conta Gov.br.

Dúvidas sobre o calendário ou outros serviços podem ser resolvidas pelo telefone 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte com atendente em horário comercial.

Pelo Meu INSS, também é possível consultar o extrato de pagamento, visualizar dados cadastrais e realizar outras consultas por meio da ferramenta de busca disponível na plataforma.

Calendário de junho - até 1 salário mínimo