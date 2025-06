Governo corta 42% do orçamento previsto para seguro rural em 2025

Segundo o Atlas do Seguro Rural do Ministério da Agricultura, em 2024, quase 86 mil produtores rurais contrataram mais de 136 mil apólices de seguro, sendo 67,5% para grãos, seguido de frutas, café e pecuária. Este ano, pouco mais de 13 mil produtores aderiram ao PSR, o que reflete em torno de 16 mil apólices até o momento.

Quem estava aguardando a entrada da próxima safra para contratar novas apólices, agora deve colocar o pé no freio, porque o valor bloqueado pelo governo federal também afeta os recursos subsidiados.

Vale lembrar que, no dia 11 de junho, o ministro Carlos Fávaro se encontrou com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para falarem do Plano Safra 25/26. Entre as pautas estava o seguro rural, mas fica a dúvida se eles realmente falaram sobre a modernização do modelo de seguro ou dos cortes.

Parlamentares ligados à Bancada Ruralista devem pressionar o governo a favor da recomposição dos recursos e maior clareza sobre a execução orçamentária do PSR em 2025.

Coluna da Mariana Grilli

Guerra entre Israel e Irã afeta preço dos fertilizantes e safra 2025/26 Leia mais

CNA estima que VBP cresça 12% em 2025

Segundo projeção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária deve atingir R$ 1,52 trilhão em 2025. Se confirmado, o valor representará crescimento de 12,3% em relação ao registrado em 2024. A receita estimada para a agricultura é de R$ 1 trilhão, alta de 12,5% em relação ao ano passado. A soja tem maior participação no VBP agrícola e deve ter alta de 9,6% neste ano, com aumento de produção de 14,8%. O milho tem participação de 17% no VBP agrícola e deve registar aumento de 10,9% na produção.