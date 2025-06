Mapeamento da Amazônia por meio de drones rende prêmio ao Brasil em Cannes

O último dia do Cannes Lions, considerado o festival de criatividade mais importante do mundo, rendeu mais 9 prêmios ao Brasil - e alguns dos mais relevantes da semana do evento.

O que aconteceu

As agências brasileiras ganharam mais 9 troféus hoje, no último dia do Cannes Lions. Foram 5 Bronzes, 1 Prata, 1 Ouro, 1 Grand Prix (prêmio mais importante de cada uma das 30 categorias) e 1 Titanium, que pode ser considerada uma das 'grandes ideias' do festival.

O Grand Prix foi para uma iniciativa da Natura, criada pela agência Africa, que ganhou o prêmio máximo da categoria Sustainable Development Goals (SDG). A área celebra trabalhos criativos que apoiam ativamente o avanço dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).