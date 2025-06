2º lote de restituição do IR será pago em breve; veja calendário

O segundo lote da restituição do Imposto de Renda 2025 será pago no dia 30 de junho. A liberação da consulta normalmente ocorre 7 dias antes do depósito; sendo assim, nova lista dos contemplados deve estar disponível até o dia 23.

Calendário de restituições do IR em 2025

1º lote: 30/05 (já liberado)

2º lote: 30/06

3º lote: 31/07

4º lote: 29/08

5º lote: 30/09

Quem tem preferência no recebimento?

A restituição segue uma ordem de prioridade. Primeiramente, recebem os idosos com 80 anos ou mais. Em seguida, os contribuintes acima de 60 anos, pessoas com deficiência ou com doenças graves. Logo depois vêm os profissionais cuja principal renda seja do magistério e, na sequência, aqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida e escolheram receber via Pix. Caso haja empate nos critérios, o desempate é feito pela data de envio — quem entregou antes, recebe antes.