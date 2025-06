Saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando você pode fazer o seu

No modelo tradicional, quem é desligado sem justa causa pode sacar todo o valor acumulado no FGTS, incluindo a multa de 40%. Já no saque-aniversário, o acesso ao saldo fica restrito às retiradas anuais.

Como aderir ao saque-aniversário

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador também precisa indicar uma conta bancária para o recebimento. Se a solicitação ocorrer no mês do aniversário, o valor é depositado em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

Se desejar voltar ao saque-rescisão, o trabalhador pode pedir o retorno via app. Porém, se houver empréstimo com antecipação do saque-aniversário, a mudança só será válida após 25 meses do pedido.

Quanto posso sacar?

O valor do saque é calculado com base em uma percentagem do saldo total das contas do FGTS, podendo variar entre 5% e 50%, conforme a faixa de valor. Além disso, pode haver uma parcela adicional fixa que complementa o saque.