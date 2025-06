Brasil ganha 107 troféus em Cannes; performance é a melhor desde 2018

O Brasil encerrou a edição do Cannes Lions 2025, considerado o festival de criatividade mais importante do mundo, com 107 leões (como são conhecidos os troféus).

O que aconteceu

No ano em que foi homenageado como 'Creative Country of the Year' do festival, o Brasil ficou com 107 troféus: foram 1 de Titanium, 6 Grand Prix, 18 Ouros, 35 Pratas e 47 Bronzes. É a melhor performance do país no evento desde 2018 e o quarto melhor resultado da história. O recorde é de 116 prêmios, alcançado em 2014.

Os investimentos das empresas brasileiras, apenas em inscrições, devem ter chegado próximo aos R$ 20 milhões. Pela primeira vez na história do festival, o Brasil faturou 6 Grand Prix, o prêmio máximo dentro de cada categoria, em uma mesma edição.