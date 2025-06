Amanda Klein: Trump arrisca legado com nova guerra no Oriente Médio

Mas ainda há 40 mil militares americanos estacionados em bases no Oriente Médio ao alcance de foguetes e drones iranianos. Esta certamente é uma fonte de preocupação em Washington.

Outra é o fechamento do estreito de Ormuz, por onde navegam cerca de 20% do petróleo mundial, o que poderia elevar o preço do barril para U$ 100, provocando graves consequências econômicas e inflação.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: