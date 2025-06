Consórcios têm crescimento recorde no 1° quadrimestre do ano; vale a pena?

631,9 mil veículos leves

470,76 mil motocicletas

375,58 mil imóveis

62,53 mil veículos pesados,

47,44 mil eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis

18,01 mil serviços.

As previsões da Abac para este ano são positivas. Mesmo com o endividamento familiar no Brasil, acima de 75% — 77,6%, em abril, segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio) — esse índice é menor do que o do mesmo mês de 2024. O rendimento médio dos trabalhadores ocupados teve bom desempenho - uma alta real de 1,2% no trimestre até março na comparação com o trimestre até dezembro, R$ 39 a mais, para um recorde de R$ 3.410, segundo a Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Em relação ao trimestre encerrado em março de 2024, a renda média real de todos os trabalhadores ocupados subiu 4,0%, R$ 131 a mais, segundo a Pnad Contínua.

Imóveis são a principal intenção de compra de um consórcio. Pesquisa realizada pela Kantar, a pedido da Abac, no último quadrimestre de 2024, mostrou que 69% dos entrevistados pretendiam adquirir uma cota de consórcio em 2025. Os imóveis se destacaram como a principal intenção de compra, seguidos por veículos, serviços e bens duráveis.

Vale a pena investir em um consórcio?

Simulação ajuda a calcular parcelas. Na hora de aderir a um consórcio, no entanto, é preciso atentar para variáveis como o valor e o número de parcelas para calcular se elas cabem, de fato, no orçamento. A Abac disponibiliza um site para tirar todas as dúvidas sobre os consórcios.

Fique atento ao que cabe no seu bolso. Ricardo Teixeira, coordenador do MBA de Gestão Financeira da FGV (Fundação Getúlio Vargas) explica quais são os cuidados ao aderir a um consórcio e quais as vantagens: