FGTS: veja calendário completo com datas do saque-aniversário de 2025

O governo federal já disponibilizou o cronograma oficial para os saques da modalidade saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referentes ao ano de 2025. As liberações seguem o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que quem nasceu em janeiro já possa acessar os valores.

Calendário 2025 - Saque-aniversário do FGTS

Nascidos em janeiro: 2/01 a 31/03

Nascidos em fevereiro: 3/02 a 30/04

Nascidos em março: 3/03 a 30/05

Nascidos em abril: 1/04 a 30/06

Nascidos em maio: 2/05 a 31/07

Nascidos em junho: 2/06 a 29/08

Nascidos em julho: 1/07 a 30/09

Nascidos em agosto: 1/08 a 31/10

Nascidos em setembro: 1/09 a 28/11

Nascidos em outubro: 1/10 a 30/12

Nascidos em novembro: 3/11 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 1/12 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

O saque-aniversário é uma alternativa ao modelo tradicional de saque-rescisão do FGTS. Ele permite a retirada de uma parte do saldo das contas vinculadas ao FGTS no mês de aniversário do trabalhador. No entanto, quem escolhe essa opção não poderá sacar o montante total da conta se for demitido, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.